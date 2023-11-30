«Брейдаблик» — «Маккаби» Т-А: счет матча 1:2, обзор голов

«Маккаби» Фото: globallookpress.com
На голы Дана Битона и Эрана Захави хозяева смогли ответить только точным ударом престижа в исполнении Гисли Эйольфссона.
Футбол. Лига конференций. Группа B
Брейдаблик — Маккаби Т-А 1:2
Голы: 0:1 Дан Битон (36'), 1:1 Гисли Эйолфссон (61'), 1:2 Эран Захави (82') Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Хёскульдур Гюннлёйхссон, Дамир Муминович, Виктор Эрн Маргейрссон, Андри-Рафн Йеоман (Аугуст Хлинссон, 62'), Давид Ингварссон, Антон Лойи Лудвикссон, Гисли Эйолфссон, Виктор Карл Эйнарссон, Джейсон Дади Сванторссон, Кристинн Стейндорссон (Кристофер Кристинссон, 62') Маккаби Т-А: Орландо Москера, Рой Ревиво, Энрик Саборит, Деррик Люккассен, Эран Захави (Ошер Давида, 90'), Дан Битон (Дор Тургеман, 68'), Дор Перец, Йорис ван Оверем, Габи Каниховски, Милсон (Ширан Йейни, 88'), Авишай Коэн Предупреждения: Дан Битон (37'), Гисли Эйолфссон (39'), Габи Каниховски (67'), Деррик Люккассен (78'), Дамир Муминович (90 + 5'), Гисли Эйолфссон (90 + 5')
Таким образом, «Маккаби» набрал 12 очков и вышел на первое место в группе. У «Брейдаблика» нет зачетных баллов и последняя строчка.