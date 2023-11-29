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    Захарян в старте на матч Лиги чемпионов

    «Реал Сосьедад» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Появились стартовые составы на матч пятого тура Лиги чемпионов между испанским «Реалом Сосьедад» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Одриосола, Элустондо, Ле Норман, Тирни, Субименди, Туррьентес, Мендес, Захарян, Садик, Барренечеа.

    «РБ Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Пёнтковски, Павлович, Ульмер, Сучич, Бидструп, Форсон, Глух, Шимич, Конате.

    Испанский клуб решил задачу с выходом в плей-офф. Гости ведут борьбу за попадание в Лигу Европы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Игра пройдет 29 ноября, 23:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут. Следить за ходом игры можно по этой ссылке.

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