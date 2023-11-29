«Реал Сосьедад» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, составы, коэффициенты

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Одриосола, Элустондо, Ле Норман, Тирни, Субименди, Туррьентес, Мендес, Захарян, Садик, Барренечеа.
«РБ Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Пёнтковски, Павлович, Ульмер, Сучич, Бидструп, Форсон, Глух, Шимич, Конате.
Испанский клуб решил задачу с выходом в плей-офф. Гости ведут борьбу за попадание в Лигу Европы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Игра пройдет 29 ноября, 23:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут. Следить за ходом игры можно по этой ссылке.