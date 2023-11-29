29 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал Сосьедад» и «РБ Зальцбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» блестяще провел групповой этап Лиги чемпионов. Команда набрала 10 очков в четырех встречах. Стоит отметить, что баскский клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Заключительные матчи являются формальностью. Осталось определиться, какое место в итоге займет клуб — первое или второе. На данный момент также 10 очков в активе миланского «Интера».

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Зальцбург 1X2Новым игрокам 1.534.406.40Бонус$9500

Российских болельщиков не может не разочаровывать дефицит игровой практики у Арсена Захаряна. Полузащитник пока не стал футболистом основного состава. СМИ писали, что Захарян зимой даже может отправиться в аренду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» набрал отличную форму. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб из Сан-Себастьяна одолел «Бенфику» (3:1), «Альмерию» (3:1) и «Севилью» (2:1).

«РБ Зальцбург»

«РБ Зальцбург» находится на третьем месте в группе. Клуб набрал три очка в четырех встречах.

В квартете хуже ситуация только у «Бенфики». Португальцы не набрали ни одного балла, потерпев четыре поражения. Высока вероятность, что борьбу в плей-офф Лиги Европы продолжит именно «РБ Зальцбург».

«РБ Зальцбург» находится в хорошей форме. Команда лидирует в чемпионате Австрии по итогам 15 туров. В активе клуба 33 очка.

«РБ Зальцбург» в предстоящей встрече является андердогом. Но не стоит недооценивать гостей. «Реал Сосьедад» уже вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и может позволить себе эксперименты с составом. У австрийского клуба есть шансы добиться успеха.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала Сосьедад» можно поставить за 1.53. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.60. Ничья оценена — в 4.50.

Можно сделать ставку на то, что «РБ Зальцбург» не проиграет с коэффициентом 2.53.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.90.