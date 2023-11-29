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    «Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург»
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    «Реал Сосьедад»
    29 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал Сосьедад» и «РБ Зальцбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 29 Ноября 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» блестяще провел групповой этап Лиги чемпионов. Команда набрала 10 очков в четырех встречах. Стоит отметить, что баскский клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Заключительные матчи являются формальностью. Осталось определиться, какое место в итоге займет клуб — первое или второе. На данный момент также 10 очков в активе миланского «Интера».

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Зальцбург

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  • 1.534.406.40Бонус$9500
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    Российских болельщиков не может не разочаровывать дефицит игровой практики у Арсена Захаряна. Полузащитник пока не стал футболистом основного состава. СМИ писали, что Захарян зимой даже может отправиться в аренду.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Реал Сосьедад» набрал отличную форму. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб из Сан-Себастьяна одолел «Бенфику» (3:1), «Альмерию» (3:1) и «Севилью» (2:1).

    «РБ Зальцбург»

    «РБ Зальцбург» находится на третьем месте в группе. Клуб набрал три очка в четырех встречах.

    В квартете хуже ситуация только у «Бенфики». Португальцы не набрали ни одного балла, потерпев четыре поражения. Высока вероятность, что борьбу в плей-офф Лиги Европы продолжит именно «РБ Зальцбург».

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  • 24/11/2023

    • «РБ Зальцбург» находится в хорошей форме. Команда лидирует в чемпионате Австрии по итогам 15 туров. В активе клуба 33 очка.

    «РБ Зальцбург» в предстоящей встрече является андердогом. Но не стоит недооценивать гостей. «Реал Сосьедад» уже вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и может позволить себе эксперименты с составом. У австрийского клуба есть шансы добиться успеха.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала Сосьедад» можно поставить за 1.53. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.60. Ничья оценена — в 4.50.

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    Можно сделать ставку на то, что «РБ Зальцбург» не проиграет с коэффициентом 2.53.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.90.

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    «Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Австрийский клуб не проиграет в Испании
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