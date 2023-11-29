«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» блестяще провел групповой этап Лиги чемпионов. Команда набрала 10 очков в четырех встречах. Стоит отметить, что баскский клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Заключительные матчи являются формальностью. Осталось определиться, какое место в итоге займет клуб — первое или второе. На данный момент также 10 очков в активе миланского «Интера».
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Зальцбург
Российских болельщиков не может не разочаровывать дефицит игровой практики у Арсена Захаряна. Полузащитник пока не стал футболистом основного состава. СМИ писали, что Захарян зимой даже может отправиться в аренду.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Реал Сосьедад» набрал отличную форму. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб из Сан-Себастьяна одолел «Бенфику» (3:1), «Альмерию» (3:1) и «Севилью» (2:1).
«РБ Зальцбург»
«РБ Зальцбург» находится на третьем месте в группе. Клуб набрал три очка в четырех встречах.
В квартете хуже ситуация только у «Бенфики». Португальцы не набрали ни одного балла, потерпев четыре поражения. Высока вероятность, что борьбу в плей-офф Лиги Европы продолжит именно «РБ Зальцбург».
«РБ Зальцбург» находится в хорошей форме. Команда лидирует в чемпионате Австрии по итогам 15 туров. В активе клуба 33 очка.
«РБ Зальцбург» в предстоящей встрече является андердогом. Но не стоит недооценивать гостей. «Реал Сосьедад» уже вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и может позволить себе эксперименты с составом. У австрийского клуба есть шансы добиться успеха.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала Сосьедад» можно поставить за 1.53. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.60. Ничья оценена — в 4.50.
Можно сделать ставку на то, что «РБ Зальцбург» не проиграет с коэффициентом 2.53.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.90.