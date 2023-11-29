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    Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку года в России

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    Объявлены номинанты на премию лучшему молодому футболисту 2023 года в российской Премьер‑лиге «Первая пятерка».

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    В список претендентов вошли Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Даниил Денисов («Спартак»), Артем Карпукас («Локомотив»), Виктор Александров («Пари НН»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»).

    У девушек на премию номинированы Мария Барвинок, Медея Жаркова, Валентина Смирнова, Снежана Ястребинская (все — «Краснодар»), Софья Арцимович, Полина Гефко, Полина Гусарова, Мария Дурнова, София Иванова (все — «Крылья Советов»), Карина Васильева, Кристина Янушкявичюс (обе — «Енисей»), Татьяна Данилочкина, Варвара Дудорова, Кира Петухова, Яна Свистунова, Анастасия Тренькина (все — «Чертаново»), Светлана Карагезян, Яна Шолгина (обе — «Рубин»), Анна Пешкова («Ростов»), Ксения Коноваева («Рязань‑ВДВ»), Елизавета Лазарева («Зенит»), сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова.

    В прошлом году лауреатами премии стали полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, выступавший тогда за «Крылья Советов», и Татьяна Петрова из ЦСКА.

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