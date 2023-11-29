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    Смолов принес победу «Динамо» над «Зенитом» в первом матче Кубка РПЛ

    «Динамо» Москва — «Зенит»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

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    Московское «Динамо» взяло верх над петербургским «Зенитом» в первом матче четвертьфинала Кубка России Путь РПЛ со счетом 1:0.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Первый тайм не принес забитых голов, игра получилась равной, но не самой зрелищной.

    На 69-й минуте за две желтые карточки был удален колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль.

    Но это не помешало «бело-голубым» выиграть. На 74-й минуте «Динамо» удалась отличная атака, которую точным ударом завершил Федор Смолов, появившийся на поле всего за минуту до этого.

    Ветеран «бело-голубых» заменил Константина Тюкавина. Голевую передачу Смолову отдал Муми Нгамале.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Динамо — Зенит 1:0
    Гол: 1:0 Фёдор Смолов (74') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Родриго, Вильсон Изидор, Иван Сергеев Предупреждения: Хорхе Карраскаль (14'), Сергей Паршивлюк (39'), Фабиан Бальбуэна (54'), Хорхе Карраскаль (69'), Родриго (71'), Дуглас Сантос (79'), Антон Шунин (90+4')

    Матч стал еще примечателен тем, что вратарь «Динамо» Антон Шунин провел 358 матч за клуб и сравнялся по этому показателю со Львом Ивановичем Яшиным.

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