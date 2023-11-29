«Динамо» Москва — «Зенит»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

Московскоевзяло верх над петербургскимв первом матче четвертьфинала Кубка России Путь РПЛ со счетом 1:0.

Первый тайм не принес забитых голов, игра получилась равной, но не самой зрелищной.

На 69-й минуте за две желтые карточки был удален колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль.

Но это не помешало «бело-голубым» выиграть. На 74-й минуте «Динамо» удалась отличная атака, которую точным ударом завершил Федор Смолов, появившийся на поле всего за минуту до этого.

Ветеран «бело-голубых» заменил Константина Тюкавина. Голевую передачу Смолову отдал Муми Нгамале.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Динамо — Зенит 1:0 Гол: 1:0 Фёдор Смолов (74') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Родриго, Вильсон Изидор, Иван Сергеев Предупреждения: Хорхе Карраскаль (14'), Сергей Паршивлюк (39'), Фабиан Бальбуэна (54'), Хорхе Карраскаль (69'), Родриго (71'), Дуглас Сантос (79'), Антон Шунин (90+4')

Матч стал еще примечателен тем, что вратарь «Динамо» Антон Шунин провел 358 матч за клуб и сравнялся по этому показателю со Львом Ивановичем Яшиным.

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится теперь 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.