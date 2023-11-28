Силкин: Если «Зенит» настроится, «Динамо» будет сложно

Бывший главный тренер «Динамо»поделился ожиданиями от первого матча св четвертьфинале Кубка России.

«В кубковых матчах никогда нет фаворита. На первый план выходит отношение к этому кубку и настрой команд. Кто лучше настроится, тот и победит.

"Зенит" — команда, которая обладает хорошими игроками. Если они настроятся, то против них будет сложно играть.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Динамо" — "Зенит"

Наверняка в памяти руководства и игроков "Динамо" осталась прошлогодняя победа над "Зенитом" в Кубке России», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 29 ноября в Москве, начало — в 18:15 мск.