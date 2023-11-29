Московское «Динамо» на своем стадионе сыграет с петербургским «Зенитом» в рамках Кубка России Путь РПЛ. Матч состоится 29 ноября, 18:15 (мск). «Динамо» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо»

«Бело-голубые» заняли второе место в группе D с 11 очками после «Спартака» и заслужили право играть в плей-офф Кубка РПЛ против лучшей команды группы С, которой стал «Зенит».

В чемпионате России подопечные Марцела Лички смотрятся очень уверенно, не проигрывая на протяжении семи туров. Сейчас «Динамо» уже на третьем месте и до лидера «Краснодара» расстояние всего в пять очков.

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Похоже, чешскому тренеру удалось найти баланс в игре «Динамо» и вписать многочисленных иностранцев в состав. В последнем туре был обыгран в ярком матче ЦСКА со счетом 3:2.

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Героем того матча стал бразилец Бителло, сделавший дубль. Личка наконец стал ставить его на любимую позицию вингера (ранее играл центральным полузащитником), где он блистал в составе «Гремио». На знакомом месте он сразу заиграл значительно мощнее и ярче. С ним вернул былую форму на острие атаки и Константин Тюкавин.

«Зенит»

Команда Сергея Семака победила в группе С с 14 очками, опередив «Балтику», «Ахмат» и «Крылья Советов». При этом у наставника питерцев всегда была возможность предоставить игровую практику резервистам.

В чемпионате России «Зенит» вышел на первое место, обогнав уступивший в прошлом туре «Краснодар». Вообще, в чемпионате команда не знает поражений уже шесть матчей, одержав пять побед при одной ничьей.

Сейчас «Зенит» вышел на проектную мощность, выглядит очень уверенно и солидно, как в былые времена. В последнем туре был разгромлен «Сочи» со счетом 3:0. Голы в этом матче забивали Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.

Также еще был не забитый пенальти Клаудиньо. Семак спокойно меняет тактические схемы с 4-4-2 на 3-4-3, но это не сильно отражается на качестве игры. Против «Динамо» он, скорее всего, выставит состав близкий к оптимальному.

Ставки и прогнозы

В этом матче букмекеры на победу «Динамо» дают — 3,30. На «Зенит» — 2,17. Ничья — 3,80.

Марцел Личка объявил, что состав на эту встречу будет близкий к основному. Семак вряд ли тоже будет выставлять резервистов.

Обе команды сейчас на ходу и показывают сбалансированный и атакующий футбол, поэтому в этой игре от них мы вправе ожидать забитых голов. Хорошим вариантом для ставки будет «тотал больше 3» за 2,03.

В качестве рискового прогноза можно взять «обе забьют плюс тотал больше 3,5» за 2,75.