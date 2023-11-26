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    «Фрозиноне» вырвал победу у «Дженоа», «Сассуоло» был сильнее «Эмполи»

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    Завершились два матча итальянской Серии А.

    Капитан «Сассуоло» Доменико Берарди
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    Капитан «Сассуоло» Доменико Берарди

    В первом новичок элитного дивизиона «Фрозиноне»обыграл на своем поле со счетом 2:1 «Дженоа».

    Голы в составе победителей забивали Матиас Соуле и Иларио Монтеризи. В команде Альберто Джилардино единственный гол на счету Руслана Малиновского.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фрозиноне — Дженоа 2:1
    Голы: 1:0 Матиас Соуле (34'), 1:1 Руслан Малиновский (38'), 2:1 Иларио Монтеризи (90 + 4') Фрозиноне: Стефано Турати, Калеб Околи, Симоне Романьоли, Риккардо Маркицца (Иларио Монтеризи, 70'), Мехди Бурабья (Марко Брешианини, 61'), Матиас Соуле, Рейниер (Francesco Gelli, 80'), Арийон Ибрахимович (Giuseppe Caso, 61'), Anthony Oyono, Enzo Barrenechea, Walid Cheddira (Кайо Жорже, 80') Дженоа: Ридгесиано Хапс (Пабло Гальдамес, 88'), Стефано Сабелли, Раду Дрэгушин, Кони де Винтер, Руслан Малиновский (Жуниор Мессьяс, 80'), Кевин Стротман (Мортен Торсби, 45'), Милан Бадель (Сильван Хефти, 88'), Мортен Френнруп, Георге Пушкаш, Alessandro Vogliacco (Хоан Васкес, 88'), Josep Martínez Предупреждения: Alessandro Vogliacco (7'), Alberto Gilardino (22'), Стефано Сабелли (29'), Anthony Oyono Omva Torque (58'), Рейниер (66'), Мортен Френнруп (90 + 1')

    В параллельной игре «Сассуоло» взял верх в очень результативном матче против «Эмполи» — 4:3.

    Дубль за победителей сделал Доменико Берарди, также по голу забили Андреа Пинамонти и Матеус Энрике.

    За «Эмполи» отличились Франческо Капуто, Якопо Фаццини, Виктор Коваленко.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Сассуоло 3:4
    Голы: 1:0 Франческо Капуто (пенальти) (4'), 1:1 Андреа Пинамонти (12'), 1:2 Матеус Энрике (22'), 2:2 Якопо Фаццини (30'), 2:3 Доменико Берарди (пенальти) (66'), 3:3 Виктор Коваленко (86'), 3:4 Доменико Берарди (90 + 2') Эмполи: Этрит Бериша, Бартош Берешиньски, Ардиан Исмайли, Себастьяно Луперто, Либерато Кэкачей, Якопо Фаццини (Виктор Коваленко, 70'), Филиппо Раноккья (Альберто Грасси, 70'), Юссеф Мале (Эммануэль Гьяси, 79'), Николо Камбьяги (Маттиа Дестро, 79'), Франческо Капуто, Маттео Канчелльери (Дэниел Мальдини, 71') Сассуоло: Андреа Консильи, Маттиа Вити (Матиас Винья, 55'), Руан, Мартин Эрлич, Йереми Тольян, Кристиан Торстведт (Недим Байрами, 79'), Матеус Энрике, Андреа Пинамонти (Samuele Mulattieri, 78'), Арман Лорьенте (Самуэль Кастильехо, 78'), Доменико Берарди (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 90'), Daniel Boloca Предупреждения: Якопо Фаццини (25'), Юссеф Мале (31'), Матеус Энрике (37'), Доменико Берарди (50'), Эммануэль Гьяси (90 + 1'), Альберто Грасси (90 + 2')

    После 13 матчей у «Фрозиноне» стало 18 очков, команда на десятой строчке. «Сассуоло» (15) — 13-е место, «Дженоа» (14) — на 15-й позиции, «Эмполи» (10) — 18-й.

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