«Лорьян» — «Метц»: счет матча 2:3, обзор голов

У гостей отличились Чейх Сабали, Исмаэль Траоре и Абли Джаллоу.
В составе «Лорьяна» голы забили Ромен Февр и Эли Крупи.
Футбол. Франция. Лига 1
Лорьян — Метц 2:3
Голы: 0:1 Чейх Сабали (1'), 1:1 Ромен Февр (7'), 2:1 Эли Жуниор Крупи (22'), 2:2 Исмаэль Траоре (65'), 2:3 Абли Джаллоу (пенальти) (83') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Формоз Менди, Жульен Лапорт, Монтассар Тальби, Дарлин Йонгва (Бенжамен Менди, 60'), Ромен Февр, Лоран Абергель, Тьемуэ Бакайоко (Жюльен Понсо, 85'), Жан-Виктор Макенго (Тео Ле Бри, 85'), Эли Жуниор Крупи (Адриан Грбич, 60'), Sirine Doucoure (Бамба Дьенг, 60') Метц: Александр Укиджа, Матьё Юдоль, Фали Канде, Исмаэль Траоре, Коффи Куао, Чейх Сабали (Йоэль Асоро, 67'), Абли Джаллоу (Хабиб Майга, 89'), Денли Жан Жак, Симон Элизор (Бенджамин Тетте, 67'), Ламин Камара, Kevin Van Den Kerkhof Предупреждения: Матьё Юдоль (45'), Дарлин Йонгва (49'), Sirine Doucoure (57')
«Метц» набрал 16 очков и идет на 9-м месте в таблице Лиги 1. «Лорьян» (11) идет на 16-й строчке.