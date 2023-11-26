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    Артета: Когда у тебя есть возможность обойти конкурентов, ею надо пользоваться

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Когда у тебя есть возможность обойти конкурентов, ею надо пользоваться. Мне было очень интересно, как сыграет команда, зная, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" потеряли очки.

    Сегодня было очень холодно. К тому же, в гостях у "Брентфорда" всегда тяжело играть. И мне понравилось, как в таких условиях команда билась, как мы играли, как сильно мы хотели победить. Мы заслужили победу!

    Теперь мы на вершине таблицы. Здесь мы и хотим оставаться. Для меня это тоже особенный день: я провёл 200 матчей во главе "Арсенала". Я хочу поблагодарить всех, кто помогает мне работать», — приводит слова Артеты BBC.

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