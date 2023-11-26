Артета: Когда у тебя есть возможность обойти конкурентов, ею надо пользоваться

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с(1:0).

«Когда у тебя есть возможность обойти конкурентов, ею надо пользоваться. Мне было очень интересно, как сыграет команда, зная, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" потеряли очки.

Сегодня было очень холодно. К тому же, в гостях у "Брентфорда" всегда тяжело играть. И мне понравилось, как в таких условиях команда билась, как мы играли, как сильно мы хотели победить. Мы заслужили победу!

Теперь мы на вершине таблицы. Здесь мы и хотим оставаться. Для меня это тоже особенный день: я провёл 200 матчей во главе "Арсенала". Я хочу поблагодарить всех, кто помогает мне работать», — приводит слова Артеты BBC.

После победы над «Брентфордом» «канониры» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем матче «Арсенал» сыграет с «Лансом» 29-го ноября в рамках Лиги чемпионов.