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    Почеттино: Колуилл вернулся в строй, Нкунку продолжает лечение

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед игрой 13-го тура АПЛ против «Ньюкасла» рассказал о последних новостях из стана «аристократов».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    Аргентинец сообщил, что защитник англичанин Леви Колуилл полностью оправился от травмы плеча и готов сыграть против «сорок», а француз Кристофер Нкунку продолжает восстановление и не будет включен в заявку на игру.

    В этом сезоне АПЛ Колуил сыграл 11 матчей, Нкунку пока не успел дебютировать за «Челси».

    Напомним, что матч «Челси» — «Ньюкасл» состоится 25 ноября, 18:00. Следить за ходом игры можно тут. Ознакомиться с прогнозом экспертов можно по этой ссылке.

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