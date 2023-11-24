Почеттино: Колуилл вернулся в строй, Нкунку продолжает лечение

Главный тренер «Челси»перед игрой 13-го тура АПЛ против «Ньюкасла» рассказал о последних новостях из стана «аристократов».

Аргентинец сообщил, что защитник англичанин Леви Колуилл полностью оправился от травмы плеча и готов сыграть против «сорок», а француз Кристофер Нкунку продолжает восстановление и не будет включен в заявку на игру.

В этом сезоне АПЛ Колуил сыграл 11 матчей, Нкунку пока не успел дебютировать за «Челси».

Напомним, что матч «Челси» — «Ньюкасл» состоится 25 ноября, 18:00. Следить за ходом игры можно тут. Ознакомиться с прогнозом экспертов можно по этой ссылке.