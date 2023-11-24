В очередном туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле сыграет против «Челси». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит 25 ноября в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков в 12-ти матчах. На счету «сорок» 6 побед, две ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 27:13.

«Ньюкасл» неудачно сыграл в предыдущем туре, всухую уступив на выезде «Борнмуту» (0:2). Это поражение стало для подопечных Эдди Хау вторым подряд. Ранее «сороки» с таким же счетом проиграли дортмундской «Боруссии» в Лиге Чемпионов и усложнили себе положение за выход в плей-офф.

Неудача с «Борнмутом» прервала беспроигрышную серию «Ньюкасла» в АПЛ, которая составляла 7 матчей. За этот период команда одержала 5 побед и дважды сыграла вничью.

«Челси»

Лондонский клуб расположился на 10-й строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков в 12-ти матчах. «Челси» по четырежды победил, сыграл вничью и уступил. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 21:16.

В предыдущем туре «Челси» сыграл сверхрезультативный матч против «Манчестер Сити» (4:4), сравняв счет в компенсированное ко второму тайму время благодаря реализованному пенальти Палмера.

Ранее «синие» разгромили «Тоттенхэм» (4:1), уступили «Брентфорду» (0:2) и сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ матч в Ньюкасле завершился минимальной победой хозяев (1:0), а в Лондоне была зафиксирована ничья (1:1). Всего в 10-ти последних официальных очных встречах на счету «Челси» 7 побед, «сороки» оказались сильнее в двух случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси» с коэффициентом 3.47.