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    В «Ростове» высказались о деле Норманна

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    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о деле бывшего полузащитника команды Матиаса Норманна.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    «Ждем, когда получим решение, где будет все расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего», — цитирует Рыскина ТАСС.

    22 ноября клуб сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову».

    Напомним, что Норманн пополнил состав «Ростова» в 2019 году. Затем игрок отправился в московское «Динамо» на правах аренды. Футболист покинул столицу, сославшись на беспокойство за свою безопасность в стране.

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