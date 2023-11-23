В «Ростове» высказались о деле Норманна

Спортивный директорвысказался о деле бывшего полузащитника команды

«Ждем, когда получим решение, где будет все расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего», — цитирует Рыскина ТАСС.

22 ноября клуб сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову».

Напомним, что Норманн пополнил состав «Ростова» в 2019 году. Затем игрок отправился в московское «Динамо» на правах аренды. Футболист покинул столицу, сославшись на беспокойство за свою безопасность в стране.