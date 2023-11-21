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    Агент: Высказывания Юрана не соответствуют уровню тренера РПЛ

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    Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

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    «Мне не нравится футбол, в который играет Юран, потому что его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ.

    Когда тренер так высказывается, у меня остается осадок, что часть его результата сенсационна.

    То есть какие-то победы, которые достигнуты случайным ударом Севикяна или Боселли там куда-то убежал... Нет тенденции футбола.

    Он не заметил перехода ЦСКА на четыре защитника, плюс постоянно к судьям обращается. Через матч он дал такое же интервью», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    «Пари НН» занимает девятое место в РПЛ после 15 туров.

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