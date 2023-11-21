Агент: Высказывания Юрана не соответствуют уровню тренера РПЛ

«Мне не нравится футбол, в который играет Юран, потому что его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ.
Когда тренер так высказывается, у меня остается осадок, что часть его результата сенсационна.
То есть какие-то победы, которые достигнуты случайным ударом Севикяна или Боселли там куда-то убежал... Нет тенденции футбола.
Он не заметил перехода ЦСКА на четыре защитника, плюс постоянно к судьям обращается. Через матч он дал такое же интервью», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».
«Пари НН» занимает девятое место в РПЛ после 15 туров.