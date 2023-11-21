Главный тренер Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024

Главный тренер сборной Чехиипосле заключительного матча квалификации на Евро-2024 подал в отставку.

В заключительном матче группового этапа чехи обыграли Молдавию (3:0). Чехия набрала 15 очков и заняла второе место в группе E, выйдя в финальную часть чемпионата.

Шилгавы возглавил сборную Чехии в 2018 году. Под его руководством чехи дошли до четвертьфинала Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.