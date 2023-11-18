ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Волкановски5 причин, почему Волкановски проиграет Топурии
  • 17:37
    • Винисиус выбыл из строя до февраля
  • 17:12
    • «Металлург» всухую одолел «Барыс»
    Все новости спорта

    Кин о Манджукиче: Его общение было похоже на оскорбление в мой адрес

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин рассказал об опыте общения с бывшим форвардом туринской команды Марио Манджукичем.

    Марио Манджукич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Манджукич

    «Могу рассказать о Манджукиче, с которым мы вместе играли в "Ювентусе". Он обладал характером, более-менее похожим на характер Златана Ибрагимовича. У Златана есть много ярких высказываний. Манджукич тоже много высказывался, но это было больше похоже на оскорбления в мой адрес.

    Однажды, когда мне было 15 лет, я пришёл на тренировку первой команды. Марио спросил меня: "Тебе 15 лет и ты уже в первой команде?"

    Потом он снова подошёл ко мне и задал вопрос: "Что ты здесь делаешь?" Я ответил ему: "Стараюсь быть похожим на тебя". На что он сказал мне: "Не думай об этом. Сейчас ты находишься на просмотре, но уже завтра снова вернёшься в молодежку", — приводит слова Кина сайт журналиста Альфредо Педуллы.

  • Серия А. «Ювентус» продолжает погоню за «Интером»
  • Итоги 12-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 15/11/2023

    • В нынешнем сезоне Кин провел 9 матчей за "Ювентус" в Серии А, не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.

    Манджукич провел свой последний сезон за "старую синьору" в 2018/2019 годах, провел 25 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Хорватии не возникнет проблем в матче с аутсайдером группы
  • Латвия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Синнер уничтожит Медведева в полуфинале Итогового турнира?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обойдет ли Армения Уэльс?
  • Армения — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Локомотив (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бельгия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры