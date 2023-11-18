Кин о Манджукиче: Его общение было похоже на оскорбление в мой адрес

Нападающийрассказал об опыте общения с бывшим форвардом туринской команды

«Могу рассказать о Манджукиче, с которым мы вместе играли в "Ювентусе". Он обладал характером, более-менее похожим на характер Златана Ибрагимовича. У Златана есть много ярких высказываний. Манджукич тоже много высказывался, но это было больше похоже на оскорбления в мой адрес.

Однажды, когда мне было 15 лет, я пришёл на тренировку первой команды. Марио спросил меня: "Тебе 15 лет и ты уже в первой команде?"

Потом он снова подошёл ко мне и задал вопрос: "Что ты здесь делаешь?" Я ответил ему: "Стараюсь быть похожим на тебя". На что он сказал мне: "Не думай об этом. Сейчас ты находишься на просмотре, но уже завтра снова вернёшься в молодежку", — приводит слова Кина сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне Кин провел 9 матчей за "Ювентус" в Серии А, не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.

Манджукич провел свой последний сезон за "старую синьору" в 2018/2019 годах, провел 25 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.