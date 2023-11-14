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    Серия А. «Ювентус» продолжает погоню за «Интером»

    Итоги 12-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер»
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    «Интер»
    «Интер» и «Ювентус» увеличили преимущество над конкурентами. От лидеров Серии А отстали «Милан», «Наполи» и «Аталанта», которые набрали всего два очка на троих.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 12-го тура «Фиорентина» поднялась в турнирной таблице с 8-го на 6-е место. «Болонья» напротив, потеряла две строчки и расположилась на 8-й позиции.

    Календарь и таблица Серии А

    Зону вылета покинул «Эмполи», поднявшись с 19-го на 17-е место. Таким образом команда смогла обойти в таблице «Кальяри» (18 место) и «Верону» (19 место).

    Дуэт лидеров

    «Интер» сохранил лидерство в чемпионате Италии, благодаря победе в матче против команды «Фрозиноне» (2:0). В состаев миланского коллектива голами отметились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти.

    Это четвёртая подряд победа «Интера» в итальянском чемпионате, «нерадзурри» набрали 31 очко и сохранили за собой первую строчку.

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    • Отобрать лидерство у «Интера» стремится «Ювентуса», который также добился виктории в 12-м туре Серии А. «Старая синьора» на своём поле нанесла поражение «Кальяри» (2:1). Три очка команде принесли точные удары Глейсона Бремера и Даниеле Ругани. В итоге туринский коллектив набрал 29 очков.

    Топ-5

    На третьем месте чемпионата Италии расположился «Милан». «Россонери» в рамках минувшего игрового дня не смогли переиграть «Лечче», обменявшись голами с соперником (2:2).

    В этом поединке миланский клуб умудрился упустить победу, пропустив оба мяча во второй половине второго тайма. После ничейного исхода «Милан» набрал 23 пункта.

    «Милан»
    globallookpress.com

    На два балла меньше у действующего чемпиона — «Наполи», который занимает 4 место в чемпионате Италии. «Адзурри» в этом сезоне буквально штормит, команда уже потерпела третье поражение в Серии А. В этот раз неаполитанцы уступили в матче против «Эмполи» (0:1).

    Топ-5 Серии А замыкает «Аталанта», у которой 20 очков в активе. «Королева провинциалов» в последней игре чемпионата сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

    Тур №13

    Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 25 по 27 ноября.

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    Действующий чемпион «Наполи» свой матч проведет на выезде против «Аталанты», игра состоится в субботу, 25 ноября. В этот же день «Милан» на своём поле примет «Фиорентину».

    Все прогнозы на Серию А

    Центральный поединок 13-го тура запланирован на воскресенье, 26 ноября: «Ювентус» примет «Интер».

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