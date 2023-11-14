Серия А. «Ювентус» продолжает погоню за «Интером»

«Интер» и «Ювентус» увеличили преимущество над конкурентами. От лидеров Серии А отстали «Милан», «Наполи» и «Аталанта», которые набрали всего два очка на троих.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 12-го тура «Фиорентина» поднялась в турнирной таблице с 8-го на 6-е место. «Болонья» напротив, потеряла две строчки и расположилась на 8-й позиции.

Календарь и таблица Серии А

Зону вылета покинул «Эмполи», поднявшись с 19-го на 17-е место. Таким образом команда смогла обойти в таблице «Кальяри» (18 место) и «Верону» (19 место).

Дуэт лидеров

«Интер» сохранил лидерство в чемпионате Италии, благодаря победе в матче против команды «Фрозиноне» (2:0). В состаев миланского коллектива голами отметились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти.

Это четвёртая подряд победа «Интера» в итальянском чемпионате, «нерадзурри» набрали 31 очко и сохранили за собой первую строчку.

Отобрать лидерство у «Интера» стремится «Ювентуса», который также добился виктории в 12-м туре Серии А. «Старая синьора» на своём поле нанесла поражение «Кальяри» (2:1). Три очка команде принесли точные удары Глейсона Бремера и Даниеле Ругани. В итоге туринский коллектив набрал 29 очков.

Топ-5

На третьем месте чемпионата Италии расположился «Милан». «Россонери» в рамках минувшего игрового дня не смогли переиграть «Лечче», обменявшись голами с соперником (2:2).

В этом поединке миланский клуб умудрился упустить победу, пропустив оба мяча во второй половине второго тайма. После ничейного исхода «Милан» набрал 23 пункта.

«Милан» globallookpress.com

На два балла меньше у действующего чемпиона — «Наполи», который занимает 4 место в чемпионате Италии. «Адзурри» в этом сезоне буквально штормит, команда уже потерпела третье поражение в Серии А. В этот раз неаполитанцы уступили в матче против «Эмполи» (0:1).

Топ-5 Серии А замыкает «Аталанта», у которой 20 очков в активе. «Королева провинциалов» в последней игре чемпионата сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

Тур №13

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 25 по 27 ноября.

Действующий чемпион «Наполи» свой матч проведет на выезде против «Аталанты», игра состоится в субботу, 25 ноября. В этот же день «Милан» на своём поле примет «Фиорентину».

Все прогнозы на Серию А

Центральный поединок 13-го тура запланирован на воскресенье, 26 ноября: «Ювентус» примет «Интер».