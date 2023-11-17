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    Месси похвалил Бьелсу

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Уругвая
    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметил работу главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсы.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Была видна рука Бьелсы. Во всех командах, с которыми он работал — с клубами и сборной Аргентины — видна его рука. Они очень хороши. Нам пришлось проиграть, это испытание для нас. Я давно говорил, что такое может случиться», — цитирует Месси Ole.

    Напомним, Аргентина проиграла Уругваю (0:2) в квалификации ЧМ-2026.

    Для Аргентины это первое поражение в квалификации ЧМ-2026. Команда Лионеля Скалони с 12-ю очками продолжает лидировать в группе, Уругвай (10) идет вторым.

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