Месси похвалил Бьелсу

Капитан сборной Аргентиныотметил работу главного тренера сборной Уругвая

«Была видна рука Бьелсы. Во всех командах, с которыми он работал — с клубами и сборной Аргентины — видна его рука. Они очень хороши. Нам пришлось проиграть, это испытание для нас. Я давно говорил, что такое может случиться», — цитирует Месси Ole.

Напомним, Аргентина проиграла Уругваю (0:2) в квалификации ЧМ-2026.

Для Аргентины это первое поражение в квалификации ЧМ-2026. Команда Лионеля Скалони с 12-ю очками продолжает лидировать в группе, Уругвай (10) идет вторым.