Главный тренер сборной Чили подал в отставку

Главный тренер сборной Чилиподал в отставку со своего поста.

54-летний аргентинец объявил об этом на пресс-конференции после ничьей с Парагваем (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Сборная Чили занимает восьмое место в таблице южноамериканского отбора чемпионата мира-2026, набрав пять очков в пяти турах.

Бериссо возглавил сборную Чили в мае 2022 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала четыре победы, потерпела семь поражений и пять раз сыграла вничью.

Контракт аргентинского специалиста с Чили рассчитан до 31 декабря 2025 года.