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    Марокко, Эквадор, Испания и Мали вышли в плей-офф юниорского чемпионата мира

    Футбол ЧМ-2023 U17 Сборная Марокко Сборная Эквадора Сборная Панамы Сборная Испании Футбол Испании Сборная Канады
    Завершились четыре матча группового этапа юниорского чемпионата мира

    Испания U17
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    Испания U17

    В группе В Мали U17 разгромила Канаду U17 со счетом 5:1, а Узбекистан U17 сыграл вничью 2:2 с Испанией U17.

    По итогам трех туров в группе В в следующую стадию турнира вышли Испания U17 (7 очков) и Мали U17 (6). Узбекистан U17 (4) может еще отобраться среди лучших команд, занявших третье место, а Канада U17 (0) осталась за чертой плей-офф.

    В группе А Марокко U17 была сильнее Индонезии U17 — 3:1, а Эквадор U17 и Панама U17 завершили встречу — 1:1.

    В итоге Марокко U17 (6) и Эквадор U17 (5) продолжает борьбу, Индонезия U17 (2) еще имеет шанс отобраться в плей-офф, Панама U17 (0) покидает турнир.

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