Гендир «Пари НН»: По Севикяну приходят предложения каждую неделю

Генеральный директор «Пари НН»сообщил, что нападающиминтересуются многие российские и европейские клубы.

«По Эдгару каждую неделю поступают обращения в наш клуб. В неделю по два точно. Я не имею права говорить, кто конкретно и какие переговоры ведутся. Эдгар сейчас находится в расположении национальной команды, а когда вернется, то продолжит играть за "Пари НН". Сейчас он основной игрок нашей команды, поэтому какие то оценки и прогнозы давать преждевременно.

Мы в целом в этом году испытываем колоссальный объем внимания в наш адрес. Еще по двум трем нашим игрокам есть интерес и внимание. Эдгар — один из самых популярных, так скажем. К нему были предложения со стороны европейских и российских клубов», — сказал Мелик Гусейнов «Матч ТВ».

22-летний Эдгар Севикян был игроком молодежной сборной России, но в 2023 году дебютировал с составе сборной Армении. Он воспитанник «Локомотива», но за взрослую команду не провел ни одной встречи.

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В 2020 году перешел в «Леванте», в 2022 году стал игроком «Пари НН». Всего за команду сыграл 22 матча, забил 4 мяча. При главном тренере Сергее Юране стал играть на позиции нападающего.