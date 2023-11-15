Оласа о целях «Краснодара»: Самое важное — идти от игры к игре, выкладываться в каждой встрече

Защитникрассказал о целях команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сейчас клуб очень хорошо играет в футбол. Как говорит тренер нам и прессе, цель этого сезона — идти от матча к матчу, выкладываться на поле в каждом матче, потому что все игры разные.

По-моему, сейчас самое важное — это как раз идти от игры к игре, полностью выкладываться в каждой встрече. Когда я приехал, то поговорил с тренером, но мы не разговаривали о будущем, а скорее, о ближайших днях.

Чтобы хорошо тренироваться, полностью выкладываться на тренировках и играх, и думаю, что это очень важно — всегда отдаваться на 100 процентов. Для этого мы здесь и находимся, наслаждаемся футболом, и это самое прекрасное», — приводит слова Оласы пресс-служба «Краснодара».

После 15-и туров «быки» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующем матче «Краснодар» сыграет с «Уралом» 26-го ноября.

Оласа провел 12 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, сделал одну голевую передачу и заработал 3 желтые карточки.