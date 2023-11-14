Симеоне о Гризманне: У него потрясающая жизненная сила и понимание игры

Главный тренер мадридскоговысоко оценил игровые качества нападающего команды

«Нечего и говорить, он хочет быть здесь, и я надеюсь, что в ближайшие годы, которые мы проведём в клубе, он будет сопровождать нас в этом пути. Он молод, но я говорю не про возраст. У него потрясающая жизненная сила и понимание игры.

Он будет занимать другие позиции на поле, когда у него станет меньше энергии. Для меня является радостью то, что удалось поработать с ним. Это никогда не менялось.

Когда он пришёл ко мне для того, чтобы сказать, что уходит в "Барселону", мы посмотрели друг на друга, и я сказал ему: "Надеюсь, у тебя всё будет хорошо". В какой-то момент я знал, что он собирается вернуться», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 12 матчей за «Атлетико» в Примере, забил 8 голов и сделал голевую передачу.

Ранее форвард сообщил о готовности продлить контракт с «матрасниками».