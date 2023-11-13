Гризманн сообщил о готовности продлить контракт с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико»заявил, что готов вести с клубом переговоры о новом контракте.

Ранее в ноябре «Атлетико» продлил соглашение с главным тренером команды Диего Симеоне.

«Симеоне — очень хороший тренер, идеальный для "Атлетико". Генеральный директор клуба знает об этом.

Теперь пришла моя очередь продлить контракт с Атлетико», — приводит слова 32-летнего француза AS.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Гризманн провел в текущем чемпионате Испании 12 матчей и забил восемь мячей.

Ранее появилась информация о том, что «Атлетико» согласовал новый контракт с нападающим Альваро Моратой.