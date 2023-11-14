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    Ла Лига. «Жирона» сохранила место на троне

    Итоги 13-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Райо Вальекано» — «Жирона»
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    «Райо Вальекано» — «Жирона»
    Пятый тур подряд «Жирона» удивляет весь испанский футбол. Команда лидирует в Ла Лиге и не позволяет обойти себя в турнирной таблице флагманам испанского футбола — «Реалу» и «Барселоне».

    Изменения в турнирной таблице

    В испанском чемпионате произошли всего три изменения, группу лидеров они не коснулись. Первая рокировка связана с шестым местом, на которое поднялся «Реал Сосьедад», сан-себастьянцы обошли в турнирной таблице «Бетис», который теперь занимает седьмую строчку.

    На две позиции вверх поднялся клуб «Лас-Пальмас» и расположился на 8-й позиции турнира. Вниз опустились «Валенсия» и «Райо Вальекано», которые теперь занимают 9 и 10 места соответственно.

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    От зоны вылета постепенно отдаляется «Севилья», которая теперь занимает 13 место. Команде удалось обойти в таблице «Вильярреал» и «Алавес», которым пришлось отступить на 14-е и 15-е места.

    Место на троне

    На первом месте в испанском чемпионате лидирует «Жирона», которая выдает выигрышную серию на протяжении 5 матчей. Всего команда провела в чемпионате 13 игр, «Жирона» выиграла 11 матчей, одну игру завершила вничью и одну встречу проиграла.

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    • В рамках 13-го игрового дня «Жирона» на выезде переиграла «Райо Вальекано» (2:1). В составе победителей голами отметились Артём Довбик и Савио. Таким образом «Жирона» набрала 34 очка, опережая конкурентов на 2 и 4 пункта соответственно.

    Флагманы испанского футбола

    За «Жироной» пытаются угнаться лучшие клубы испанского футбола. К примеру, «Реал» в 13-м туре разгромил «Валенсию» (5:1). В составе «сливочных» по дублю оформили Родриго и Винисиус Жуниор. Ещё один гол на счету Дани Карвахаля, в итоге мадридский «Реал» набрал 32 очка.

    «Реал»
    globallookpress.com

    На третьей строчке Примеры расположилась «Барселона», «сине-гранатовые» добились победы в предстоящей игре и набрали 30 очков. В 13-м туре каталонский клуб переиграл «Алавес» (2:1).

    В топе

    В топ-6 испанской Ла Лиги входят также «Атлетико», «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Все команды набрали по три очка в 13-м туре чемпионата.

    На четвёртом месте расположился «Атлетико», который выиграл у «Вильярреала» (3:1) и набрал 28 пунктов.

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    • 24 балла у «Атлетика» из Бильбао, который занимает пятое место в испанском чемпионате. В последней игре внутреннего первенства команда из Бильбао оказалась сильнее «Сельты» (4:3).

    Замыкает топ-список команд «Реал Сосьедад», который набрал 22 очка. Сан-Себастьянцы в гостях обыграли «Альмерию» (3:1).

    Тур №14

    Следующий тур чемпионата Испании запланирован на 25-27 ноября.

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    Лидер Примеры «Жирона» свой поединок сыграет в понедельник, 27 ноября. А ее главные конкуренты «Барселона» и «Реал» свои матчи сыграют раньше.

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    В субботу, 25 ноября «Барселона» отправится на выездную встречу к «Райо Вальекано». В воскресенье, 26 ноября «Реал» в гостях сыграет против «Кадиса».

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