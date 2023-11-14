Агент Кварацхелии: Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне», у него всегда есть мотивация расти

— агент полузащитникарассказал об амбициях футболиста.

«Какие клубы были ближе всего к Хвиче помимо "Наполи"? "Ювентус" и "Рома". Ещё интересовались многие команды из Англии и Испании. Но такой заинтересованности, как у "Наполи", не было ни от кого. Но и там за Хвичей долго следили — как он играет, забил-не забил, как ведёт себя за пределами поля, какой жизнью живет.

Верил ли я, что в Италии у Хвичи сразу всё получится? Конечно. Большие таланты, как правило, ленивы. Но у Хвичи сумасшедшее трудолюбие. Поэтому и получилось. Он уже перешёл в "Наполи", но хочет играть в команде ещё лучше. Где-нибудь в "Реале", "Барселоне". У него всегда есть мотивация расти», — приводит слова Ревишвили Sport24.

В нынешнем сезоне Хвича провел 11 матчей за «Наполи» в Серии А, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Напомним, что Кварацхелия занял 17-е место в голосовании на «Золотой мяч».