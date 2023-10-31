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    Серия А. «Интер» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 10-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер» — «Рома»
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    «Интер» — «Рома»
    «Интер» возглавил Серию А после того, как «Милан» потерял очки. Чемпион «Наполи» допустил очередную осечку и отдалился от первого места. «Ювентус» метит на первую строчку чемпионата.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам 10 тура чемпионата Италии «Ювентус» поднялся на вторую строчку чемпионата, оттеснив на третью «Милан». Улучшила положение в таблице «Аталанта», поднявшись с 6-го на 4-е место.

    Календарь и таблица Серии А

    На одну ступеньки вниз опустились «Наполи» (5 место) и «Фиорентина» (6 место). Поменялись местами «Лацио» (7 место) и «Рома» (9 место), а также «Монца» (10 место) и «Лечче» (11 место).

    Топ-5

    В единоличные лидер итальянской Серии А вышел «Интер». Миланский клуб к 10-му туру чемпионата набрал 25 очков.

    В центральном поединке «нерадзурри» нанесли поражение римскому коллективу «Рома» (1:0). Победный гол в составе «Интера» на 81-й минуте забил Маркус Тюрам.

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    • Следом в турнирной таблице расположился «Ювентус». У туринского клуба в активе 23 набранных пункта. «Старая сиьнора» также добилась минимального успеха, но только в матче с «Вероной» (1:0). Три очка «Ювентусу» принес точный удар Андреа Камбьязо на 96-й минуте матча.

    В тройке лучших Серии А — «Милан», «россонери» не смогли обыграть действующего чемпиона — «Наполи» (2:2). К тому же миланский клуб упустил победу во второй половине встречи.

    Оливье Жиру, нападающий «Милана»
    globallookpress.com

    В первой 45-ти минутке в составе «Милана» дубль оформил Оливье Жиру. У «Наполи» после перерыва голами отметились Маттео Политано и Джакомо Распадори.

    После этой встречи «Милан» набрал 22 очка. У «Наполи» же, 18 баллов и пятое место в Серии А. На 4-м месте в турнирной таблице идет «Аталанта», которая заработала 19 пунктов.

    «Королева провинциалов» одержала победу в рамках 10-го тура. Был обыгран «Эмполи» со счетом 3:0.

    Тур №11

    Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдт с 3 по 6 ноября.

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    Лидер Серии А «Интер» свой матч проведет в гостях против «Аталанты»: игра состоится в субботу, 4 ноября.

    Все прогнозы на Серию А

    В этот же день, 4 ноября «Милан» на Сан-Сиро проведет игру против «Удинезе». У «Наполи» будет выездная встреча с «Салеританой». А «Ювентус» будет гостить у «Фиорентины».

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