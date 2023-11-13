Индзаги прокомментировал победу над «Фрозиноне»

Главный тренер «Интера»прокомментировал победу над «Фрозиноне» (2:0) в матче 12-го тура Серии А.

«К каждому матчу в Серии А трудно готовиться. Мы ожидали, что "Фрозиноне" будет использовать одну тактическую схему, но они применили другую. Такое в лиге случается часто, и ребятам нужно быстро реагировать на изменения по ходу матча.

Команда не теряла концентрации, не оставляла свободных зон и не выпадала из игры. "Фрозиноне" хорошо разыгрывает мяч от ворот, используя голкипера, поэтому мы вышли на поле с уважением к сопернику. Это хорошо организованная и мастеровитая команда», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице, «Фрозиноне» с 15 очками — на 12-й строчке.