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    Индзаги прокомментировал победу над «Фрозиноне»

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фрозиноне» (2:0) в матче 12-го тура Серии А.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «К каждому матчу в Серии А трудно готовиться. Мы ожидали, что "Фрозиноне" будет использовать одну тактическую схему, но они применили другую. Такое в лиге случается часто, и ребятам нужно быстро реагировать на изменения по ходу матча.

    Команда не теряла концентрации, не оставляла свободных зон и не выпадала из игры. "Фрозиноне" хорошо разыгрывает мяч от ворот, используя голкипера, поэтому мы вышли на поле с уважением к сопернику. Это хорошо организованная и мастеровитая команда», — приводит слова Индзаги Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице, «Фрозиноне» с 15 очками — на 12-й строчке.

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