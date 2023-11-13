Федун оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

Бывший владелец «Спартака»считает, что красно-белые слабо провели первый круг чемпионата России.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, "Спартак" должен бороться за более высокие места.

Я не могу сказать, что "Краснодар" в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше.

Когда-нибудь увидите меня на стадионе. Возможно ли в этом году? Посмотрим», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».