La Gazzetta dello Sport: Руди Гарсия будет уволен из «Наполи» в ближайшее время

Президент итальянского «Наполи»принял решение убрать с поста главного тренера француза сообщает La Gazzetta dello Sport.

После поражения от «Эмполи» (0:1) в 12-м туре Серии А президент неаполитанцев был в ярости и уже подыскивает новые кандидатуры.

Де Лаурентис был настолько взбешен игрой своей команды, что спустился в раздевалку завести футболистов, но и это не оказало никакого воздействия.

В число претендентов на пост главного тренера «Наполи» пока входят Антонио Конте, Фабио Каннаваро, Игор Тудор и Вальтер Маццарри. Последний уже тренировал несколько сезонов неаполитанцев.

Известно, что Де Лаурентис не намерен больше видеть Гарсию в клубе и планирует его пока отстранить от тренировочного процесса, несмотря на действующий контракт.