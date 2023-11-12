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    La Gazzetta dello Sport: Руди Гарсия будет уволен из «Наполи» в ближайшее время

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    Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис принял решение убрать с поста главного тренера француза Руди Гарсию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Аурелио Де Лаурентис
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    Аурелио Де Лаурентис

    После поражения от «Эмполи» (0:1) в 12-м туре Серии А президент неаполитанцев был в ярости и уже подыскивает новые кандидатуры.

    Де Лаурентис был настолько взбешен игрой своей команды, что спустился в раздевалку завести футболистов, но и это не оказало никакого воздействия.

    В число претендентов на пост главного тренера «Наполи» пока входят Антонио Конте, Фабио Каннаваро, Игор Тудор и Вальтер Маццарри. Последний уже тренировал несколько сезонов неаполитанцев.

    Известно, что Де Лаурентис не намерен больше видеть Гарсию в клубе и планирует его пока отстранить от тренировочного процесса, несмотря на действующий контракт.

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