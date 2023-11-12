«Астон Вилла» одержала уверенную победу, «Брайтон» и «ШЮ» поделили очки

Подошли к концу два матча 12-го тура английской Премьер-лиги.

В первой игре «Астон Вилла» одержала уверенную победу над «Фулхэмом» — 3:1.

На 27-й минуте в свои ворота мяч срезал защитник «дачников» Энтони Робинсон.

В конце первого тайма преимущество «Астон Виллы» выросло до двух мячей. Гол на счету Джона Макгина.

Третий мяч хозяева забили на 64-й минуте усилиями Олли Уоткинса.

«Фулхэм» смог забить лишь гол престижа на 70-й минуте. Его автором стал мексиканец Рауль Хименес.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Фулхэм 3:1 Голы: 1:0 Энтони Робинсон (автогол) (27'), 2:0 Джон МакГинн (42'), 3:0 Олли Уоткинс (64'), 3:1 Рауль Хименес (70') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Юри Тилеманс, Олли Уоткинс, Мусса Диаби (Леон Бэйли, 62') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Тим Рим, Кэлвин Бейсси, Тимоти Кастань, Андреас Перейра (Томас Кейрни, 74'), Жоау Палинья, Рауль Хименес (Винисиус Карлос, 74'), Виллиан (Адама Траоре, 82'), Алекс Айуоби (Харрисон Рид, 82'), Bobby Decordova-Reid (Гарри Уилсон, 46') Предупреждения: Жоау Палинья (52'), Энтони Робинсон (65'), Олли Уоткинс (66'), Алекс Айуоби (74'), Эзри Конса (83'), Винисиус Карлос (90 + 4'), Харрисон Рид (90 + 6')

Команда Унаи Эмери имеет теперь 25 очков и пятое место, у подопечных Марко Силвы осталось 12, они идут рядом с зоной вылета.

В параллельном матче «Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью 1:1.

Уже на шестой минуте вингер «чаек» Симон Адингра открыл счет в матче, который остался единственным в тайме.

На 69-й минуте прямую красную карточку получил опорник «Брайтона» Махмуд Дауд.

А еще через семь минут гостям удалось сравнять счет после автогола Адама Уэбстера.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Шеффилд Юнайтед 1:1 Голы: 1:0 Саймон Адингра (6'), 1:1 Адам Уэбстер (автогол) (74') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Адам Уэбстер, Игор де Пауло, Адам Лаллана (Каору Митома, 46'), Билли Гилмор (Карлос Балеба, 71'), Махмуд Дахуд, Факундо Буонанотте (Жоао Педро, 46'), Паскаль Гросс, Саймон Адингра, Ансумане Фати (Йоэл Велтман, 71'), Jan Paul van Hecke Шеффилд Юнайтед: Джейден Богл (William Osula, 90'), Джек Робинсон, Остон Трасти, Джордж Балдок, Густаво Хамер, Люк Томас, Оливер Норвуд, Кэмерон Арчер, James McAtee (Анис Слимане, 85'), V.Souza (Бен Осборн, 52'), Wes Foderingham Предупреждения: Джейден Богл (45 + 2'), Факундо Буонанотте (45 + 3'), Саймон Адингра (66'), Roberto De Zerbi (75'), Карлос Балеба (77'), Джек Робинсон (88') Удаление: Махмуд Дахуд (69')

У «Брайтона» стало 19 очков и восьмое место. У «Шеффилда Юнайтед» осталось пять баллов, он находится в зоне вылета.