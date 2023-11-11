«Ювентус» — «Кальяри»: счет матча 2:1 (0:0), обзор голов

Туринскийобыгралв 12-м туре итальянской Серии А со счетом 2:1 и временно возглавил турнирную таблицу.

Первый тайм не принес забитых голов, шла позиционная борьба без опасных моментов.

Второй тайм получился намного живее.

Сначала на 60-й минуте бразильский защитник Бремер открыл счет в матче ударом головой. Голевую передачу ему отдал Филип Костич.

Спустя 10 минут его напарник по центру обороны Даниэле Ругани затолкал мяч в сетку ворот соперника.

Через пять минут «Кальяри» смог сократить преимущество в счете усилиями еще одного защитника Альберто Доссены.

Но на большее сил у команды Клаудио Раньери не хватило.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Кальяри 2:1 Голы: 1:0 Бремер Глейсон (60'), 2:0 Даниэле Ругани (70'), 2:1 Alberto Dossena (75') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Даниэле Ругани, Андреа Камбьязо (Ханс Николусси Кавилья, 88'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 66'), Филип Костич, Федерико Кьеза (Аркадиуш Милик, 81'), Мойзе Кин (Душан Влахович, 66') Кальяри: Симоне Скуффет, Томмазо Ауджелло, Эдоардо Гольданига, Габриэле Цаппа, Николас Виола (Гаэтано Ористанио, 67'), Якуб Янкто (Леонардо Паволетти, 88'), Андреа Петанья (Джанлука Лападула, 46'), Zito Luvumbo (Эльдор Шомуродов, 71'), Matteo Prati, Antoine Makoumbou, Alberto Dossena Предупреждения: Уэстон Маккенни (57'), Zito Luvumbo (70'), Филип Костич (82'), Андреа Камбьязо (87')

После этого матча у туринского клуба стало 29 очков, он пока вышел на первое место. «Кальяри» имеет 9 баллов и занимает 17-ю строчку.