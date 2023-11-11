ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосЗамыкая круг. Возвращение Серхио Рамоса добавит в севильское дерби огня
  • 21:57
    • «Ювентус» снова победил с минимальным счетом
  • 21:34
    • «Зенит» и «Краснодар» не выявили победителя
  • 20:52
    • Три гола Мбаппе принесли победу «ПСЖ»
  • 20:23
    • «Арсенал» одержал уверенную победу над «Бернли» в матче АПЛ
  • 20:08
    • «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лутон»
    Все новости спорта

    «Ювентус» снова победил с минимальным счетом

    «Ювентус» — «Кальяри»: счет матча 2:1 (0:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Кальяри
    Туринский «Ювентус» обыграл «Кальяри» в 12-м туре итальянской Серии А со счетом 2:1 и временно возглавил турнирную таблицу.

    Бремер, Ругани и Кен празднуют забитый мяч
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бремер, Ругани и Кен празднуют забитый мяч

    Первый тайм не принес забитых голов, шла позиционная борьба без опасных моментов.

    Второй тайм получился намного живее.

    Сначала на 60-й минуте бразильский защитник Бремер открыл счет в матче ударом головой. Голевую передачу ему отдал Филип Костич.

    Спустя 10 минут его напарник по центру обороны Даниэле Ругани затолкал мяч в сетку ворот соперника.

    Через пять минут «Кальяри» смог сократить преимущество в счете усилиями еще одного защитника Альберто Доссены.

    Но на большее сил у команды Клаудио Раньери не хватило.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Кальяри 2:1
    Голы: 1:0 Бремер Глейсон (60'), 2:0 Даниэле Ругани (70'), 2:1 Alberto Dossena (75') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Даниэле Ругани, Андреа Камбьязо (Ханс Николусси Кавилья, 88'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 66'), Филип Костич, Федерико Кьеза (Аркадиуш Милик, 81'), Мойзе Кин (Душан Влахович, 66') Кальяри: Симоне Скуффет, Томмазо Ауджелло, Эдоардо Гольданига, Габриэле Цаппа, Николас Виола (Гаэтано Ористанио, 67'), Якуб Янкто (Леонардо Паволетти, 88'), Андреа Петанья (Джанлука Лападула, 46'), Zito Luvumbo (Эльдор Шомуродов, 71'), Matteo Prati, Antoine Makoumbou, Alberto Dossena Предупреждения: Уэстон Маккенни (57'), Zito Luvumbo (70'), Филип Костич (82'), Андреа Камбьязо (87')

    После этого матча у туринского клуба стало 29 очков, он пока вышел на первое место. «Кальяри» имеет 9 баллов и занимает 17-ю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» уверенно обыграет «Валенсию»
  • «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Монако» Головина победить «Гавр» Кузяева?
  • «Гавр» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Завоюет ли Павлович временный пояс UFC?
  • Павлович — Аспиналл. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.08
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры