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    Тен Хаг: Мы могли облегчить себе жизнь, забив пораньше

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Лутон Таун» (1:0) в матче 12-го тура АПЛ.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Нам нужна была победа, и мы ее получили, но мы могли облегчить себе жизнь, забив пораньше. Мы создали моменты, но не смогли забить больше одного мяча. Я доволен победой, и доволен игрой на ноль.

    У нас впереди три выездных матча — все важные игры. Мы должны быть готовы к этому. Надеюсь, игроки останутся в форме после перерыва на матчи сборных. Предстоит большая работа», — цитирует тен Хага BBC.

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 21-м баллом в активе. «Лутон» — на 17-й позиции (6 баллов).

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