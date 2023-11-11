Тен Хаг: Мы могли облегчить себе жизнь, забив пораньше

Главный тренервысказался о победе над(1:0) в матче 12-го тура АПЛ.

«Нам нужна была победа, и мы ее получили, но мы могли облегчить себе жизнь, забив пораньше. Мы создали моменты, но не смогли забить больше одного мяча. Я доволен победой, и доволен игрой на ноль.

У нас впереди три выездных матча — все важные игры. Мы должны быть готовы к этому. Надеюсь, игроки останутся в форме после перерыва на матчи сборных. Предстоит большая работа», — цитирует тен Хага BBC.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 21-м баллом в активе. «Лутон» — на 17-й позиции (6 баллов).