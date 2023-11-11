Мостовой: Не думаю, что для Абаскаля игра с «Ростовом» станет ключевой

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтопродолжит работу вдаже в случае поражения отв 15-м туре РПЛ.

«Думаю, что "Спартак" — фаворит, потому что он играет дома. Можно сказать, что предыдущую игру с "Локомотивом" в меньшинстве он неплохо сыграл. Поэтому у "Спартака" будет преимущество над "Ростовом".

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Ростов"

Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идет в одной-двух победах от тройки лидеров. По таблице здесь ничего страшного нет», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 12 ноября в Москве, начало — в 19:30 мск.