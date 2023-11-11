Карпукас: Не думал, что мы можем не выиграть у «Ахмата»

Полузащитникпрокомментировал волевую победу своей команды в матче 15-го тура РПЛ с(2:1).

«Очень рад, что вернулся на поле. У меня еще не было такого длительного отсутствия. С хорошими эмоциями вошёл в игру. Хотел бы сказать спасибо медицинскому штабу. К концу игры чуть подустал, но всё нормально. Не думал, что мы сегодня можем проиграть или сыграть вничью, у нас было большое преимущество, чуть‑чуть нервишки потрепали болельщикам и себе.

Нет ощущения, что Тикнизян запугивает нас своими криками? Иногда с ним на поле страшно находиться? Есть чуть‑чуть», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Ахмат» — на 14-й позиции (12 очков).