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    Карпукас: Не думал, что мы можем не выиграть у «Ахмата»

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    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал волевую победу своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

    Артем Карпукас
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    Артем Карпукас

    «Очень рад, что вернулся на поле. У меня еще не было такого длительного отсутствия. С хорошими эмоциями вошёл в игру. Хотел бы сказать спасибо медицинскому штабу. К концу игры чуть подустал, но всё нормально. Не думал, что мы сегодня можем проиграть или сыграть вничью, у нас было большое преимущество, чуть‑чуть нервишки потрепали болельщикам и себе.

    Нет ощущения, что Тикнизян запугивает нас своими криками? Иногда с ним на поле страшно находиться? Есть чуть‑чуть», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Ахмат» — на 14-й позиции (12 очков).

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