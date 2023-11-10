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    «Лилль» сыграл вничью со «Слованом», а «Олимпия» одержала победу над «Клаксвиком»

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    Обзор матчей 4-го тура группы А Лиги конференций.

    «Лилль»
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    «Лилль»

    В одной из встреч «Лилль» сыграл вничью со «Слованом» (1:1).

    В составе французской команды гол забил полузащитник Эйнджел Гомес на 52-й минуте, а форвард «Слована» Александар Чаврич на 80-й минуте сравнял счет.

    Футбол. Лига конференций. Группа A
    Слован — Лилль 1:1
    Голы: 0:1 Анхель Гомес (52'), 1:1 Александр Чаврич (80') Предупреждения: Кириакос Саввидис (46'), Тигран Барсегян (84'), Владимир Вайсс (90 + 1'), Набиль Бенталеб (90 + 3')

    После этого матча «Лилль» занимает 1-е место в своей группе Лиги Европы с 8-ю очками в активе. «Слован» — на 2-й позиции (7 баллов).

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    В параллельном матче «Олимпия» всухую обыграла «Клаксвик» со счетом 2:0. В составе хозяев 2 гола забили защитник Давид Суалехе на 84-й минуте и форвард Мустафа Нукич на 88-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Группа A
    Олимпия Любляна — Клаксвик 2:0
    Голы: 1:0 Давид Суалехе (84'), 2:0 Мустафа Нукич (88') Предупреждения: Марко Брест (35'), Якуп Бископстё Андреасен (40'), Арни Фредриксберг (41'), Марцел Ратник (46'), Арни Фредриксберг (63'), Сиверт Гуссиос (69')

    «Олимпия» занимает последнее 4-е место с 3 очками в копилке, а «Клаксвик» — на 3-й строчке (4 балла).

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