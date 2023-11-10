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    Сборная Германии объявила состав на товарищеские матчи

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал список футболистов, которые примут участие в ноябрьском сборе.

    Лидер полузащиты Йозуа Киммих
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    Лидер полузащиты Йозуа Киммих

    В него вошли:

    Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Янис Бласвих («РБ Лейпциг»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт Франкфурт»).

    Защитники: Робин Госенс («Унион»), Бенджамин Хенхрикс («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд»), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Никлас Зюле («Боруссия Дортмунд»), Джонатан Та («Байер»), Малик Тшау («Милан»).

    Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Юлиан Брандт («Боруссия Дортмунд»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Леон Горецка («Бавария»), Паскаль Грос («Брайтон энд Хоув Альбион»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Кай Хаверц («Арсенал Лондон»), Йонас Хофманн («Байер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Феликс Нмеча («Боруссия Дортмунд»), Лерой Зане («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).

    Нападающие: Марвин Дукш («Вердер»), Никлас Фюллькруг («Боруссия Дортмунд»), Серж Гнабри («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»).

    Календарь и таблица Евро-2024

    Напомним, что сборная Германии проведет две товарищеских игры. 18 ноября она сразится со сборной Турции, а 21 ноября сыграет со сборной Австрии.

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