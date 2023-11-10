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    Каррегер: У Холанна намного меньше шансов на «Золотой мяч»-2024, чем у Беллингема, Кейна и Мбаппе

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

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    «Беллингем играет за клуб, у которого есть отличная возможность выиграть Лигу чемпионов.

    У Килиана Мбаппе, играющего за Францию, тоже хорошие шансы. К тому же у его команды тоже есть великолепная возможность выиграть ЛЧ.

    А вот Холанну победить будет намного сложнее, чем этим троим, из-за сборной, в которой он играет. Разве что "Манчестер Сити" сделает еще один требл. Или если он сам будет великолепен в Лиге чемпионов.

    У других же футболистов, которых я упомянул, в любом случае будет шанс благодаря летнему чемпионату Европы», — приводит слова Каррагера CBS Sports.

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