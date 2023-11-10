Каррегер: У Холанна намного меньше шансов на «Золотой мяч»-2024, чем у Беллингема, Кейна и Мбаппе

Бывший защитник «Ливерпуля»высказался о шансах нападающего «Манчестер Сити»выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

«Беллингем играет за клуб, у которого есть отличная возможность выиграть Лигу чемпионов.

У Килиана Мбаппе, играющего за Францию, тоже хорошие шансы. К тому же у его команды тоже есть великолепная возможность выиграть ЛЧ.

А вот Холанну победить будет намного сложнее, чем этим троим, из-за сборной, в которой он играет. Разве что "Манчестер Сити" сделает еще один требл. Или если он сам будет великолепен в Лиге чемпионов.

У других же футболистов, которых я упомянул, в любом случае будет шанс благодаря летнему чемпионату Европы», — приводит слова Каррагера CBS Sports.