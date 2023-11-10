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    «Марсель» минимально победил АЕК

    АЕК — «Марсель»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций «Марсель» на выезде переиграл АЕК со счетом 2:0.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    Авторами голов стали Кансель Мбемба и Исмаила Сарр.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    АЕК Афины — Марсель 0:2
    Голы: 0:1 Шансель Мбемба (25'), 0:2 Исмаила Сарр (90 + 3') АЕК Афины: Георгиос Атанасиадис, Джибриль Сидибе, Домагой Вида, Ароль Мукуди, Эхсан Хаджсафи, Дамьян Шиманьский (Константинос Галанопулос, 81'), Нордин Амрабат (Никлас Элиассон, 76'), Петрос Манталос, Орбелин Пинеда (Серхио Араужо, 63'), Мият Гачинович (Стивен Цубер, 63'), Леви Гарсия (Эсекьель Понсе, 63') Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди, Леонардо Балерди, Шансель Мбемба, Жонатан Клосс (Билал Надир, 90'), Хоакин Корреа (Исмаила Сарр, 60'), Амин Арит (Эмран Согло, 90'), Жоффрей Кондогбиа, Жордан Верету (Самуэль Жиго, 90'), Витор Карвалью, Илиман Ндиайе (Микаэль Мурильо, 86') Предупреждения: Мият Гачинович (28'), Витор Карвалью (45 + 3'), Эсекьель Понсе (66')

    Победа позволила «Марселю» набрать 8 очков и подняться на первое место в группе В. У АЕКа осталось 4 пункта и третья строчка.

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