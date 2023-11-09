«Легия» — «Зриньски»: счет матча 2:0, обзор голов

Авторами забитых мячей стали Рафал Аугустыняк и Жозуэ.
Футбол. Лига конференций. Группа E
Легия — Зриньски 2:0
Голы: 1:0 Рафал Аугустыняк (14'), 2:0 Жозуэ (пенальти) (30') Легия: Доминик Гладун, Радован Панков, Стив Капюади, Рафал Аугустыняк, Павел Вшолек, Хуэрхен Элитим, Юрген Челхака (Бартош Слиш, 64'), Патрик Кун (Жил Диаш, 77'), Жозуэ (Марк Гуаль, 84'), Томаш Пекхарт (Блаж Крамер, 77'), Эрнест Мучи (Мацей Росолек, 84') Зриньски: Марко Марич, Матей Сенич, Керим Мемия, Стипе Радич, Слободан Яковлевич, Йосип Чорлука, Марио Чуже (Алдин Хрванович, 65'), Антонио Иванчич (Томислав Киш, 73'), Дарио Чанаджия (Филип Брадарич, 73'), Неманья Бильбия (Дамир Зломислич, 65'), Матья Малекинушич (Петар Мишич, 78') Предупреждения: Юрген Челхака (6'), Хуэрхен Элитим (90 + 2'), Павел Вшолек (90 + 3')
Победа позволила «Легии» набрать девять очков и подняться на первое место в турнирной таблице группы Е. У «Зриньски» три пункта и третья позиция.