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    Луис Энрике: У «ПСЖ» есть четкое представление, как играть против «Милана»

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я оптимист по натуре. Мы играем с очень хорошей командой на историческом стадионе и в сложной группе.

    Я настроен оптимистично, потому что игроки находятся в хорошей форме и хотят показать отличную игру. У нас есть очень четкое представление. Мы хотим владеть мячом больше, чем "Милан", и создавать больше моментов.

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    • Я доволен настроем команды с первого дня. Я доволен тем, что мы делаем, даже если есть что улучшить. Прогресс очевиден. У команды есть желание бороться. Это важное качество.

    Мы всегда изучаем, как играют наши соперники, но у нас всегда есть очень четкая цель — заставить их адаптироваться к нам», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Милан» — «ПСЖ»

    Матч «Милан» — «ПСЖ» пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 мск.

    Напомним, «ПСЖ» разгромил «Милан» на своем поле со счетом 3:0.

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