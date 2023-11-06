«Акрон» — «Енисей»: счет матча 3:1, обзор голов

Евгений Калешин Фото: globallookpress.com
В составе победителей голы забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев.
У «Енисея» отличился Владимир Хозин.
Футбол. Россия. ФНЛ
Акрон — Енисей 3:1
Голы: 0:1 Владимир Хозин (9'), 1:1 Абу-Саид Эльдарушев (11'), 2:1 Антон Килин (15'), 3:1 Константин Савичев (63') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Антон Килин, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Galkin V. Енисей: Станислав Антипин, Владимир Хозин, Николай Марков, Александр Масловский, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Savelyev M. Предупреждения: Антон Килин (41'), Андрей Окладников (75')
«Акрон» набрал 33 очка и возглавил таблицу Первой лиги.
«Енисей» (21) находится на 10-й строчке.