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    «Акрон» на своем поле победил «Енисей»

    «Акрон» — «Енисей»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 17-го тура Первой лиги «Акрон» принимал «Енисей». Хозяева поля выиграли встречу со счетом 3:1.

    Евгений Калешин
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    Евгений Калешин

    В составе победителей голы забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев.

    У «Енисея» отличился Владимир Хозин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Енисей 3:1
    Голы: 0:1 Владимир Хозин (9'), 1:1 Абу-Саид Эльдарушев (11'), 2:1 Антон Килин (15'), 3:1 Константин Савичев (63') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Антон Килин, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Galkin V. Енисей: Станислав Антипин, Владимир Хозин, Николай Марков, Александр Масловский, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Savelyev M. Предупреждения: Антон Килин (41'), Андрей Окладников (75')

    «Акрон» набрал 33 очка и возглавил таблицу Первой лиги.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Енисей» (21) находится на 10-й строчке.

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