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    Моуринью: Лукаку — мальчик с большим сердцем, очень чувствительный и эмоциональный

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре против «Лечче» (2:1).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я никогда не расстраваюсь из-за тех, кто не забивает пенальти. Лукаку — игрок, которого я знаю лучше, чем кого-либо другого. Я тренировал его в трех разных командах. Когда он допускает ошибку, впоследствии он страдает.

    Шанс забить победный гол пришелся как нельзя кстати. Теперь он сможет спать немного лучше. Он мальчик с большим сердцем, очень чувствительный и эмоциональный», — сказал Моуринью DAZN.

    После этого матча «Рома» занимает 8-е место в таблице Серии А с 17-ю очками в активе. «Лечче» — на 11-й позиции (13 баллов).

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