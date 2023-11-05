Моуринью: Лукаку — мальчик с большим сердцем, очень чувствительный и эмоциональный

Главный тренервысказался об игре против(2:1).

«Я никогда не расстраваюсь из-за тех, кто не забивает пенальти. Лукаку — игрок, которого я знаю лучше, чем кого-либо другого. Я тренировал его в трех разных командах. Когда он допускает ошибку, впоследствии он страдает.

Шанс забить победный гол пришелся как нельзя кстати. Теперь он сможет спать немного лучше. Он мальчик с большим сердцем, очень чувствительный и эмоциональный», — сказал Моуринью DAZN.

После этого матча «Рома» занимает 8-е место в таблице Серии А с 17-ю очками в активе. «Лечче» — на 11-й позиции (13 баллов).