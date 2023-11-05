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    «Кальяри» одержал вторую победу подряд

    «Кальяри» — «Дженоа»: счет матча 2:1 (0:0)

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    В матче 11-го тура итальянской Серии А «Кальяри» победил у себя дома «Дженоа» со счетом 2:1.

    Тренер хозяев Клаудио Раньери
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    Тренер хозяев Клаудио Раньери

    Первый тайм не принес забитых мячей. Все события на поле развивались после перерыва.

    На 48-й минуте опытный полузащитник хозяев Николас Виола с передачи Гаэтано Ористанио открыл счет.

    Спустя три минуты «Дженоа» удалось восстановить паритет на поле. Отличился Альберт Гудмундссон.

    Но на 69-й минуте в ворота «грифонов» был назначен пенальти, который уверенно реализовал защитник Габриэле Дзаппа.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Дженоа 2:1
    Голы: 1:0 Николас Виола (48'), 1:1 Альберт Гудмундссон (51'), 2:1 Габриэле Цаппа (69') Кальяри: Симоне Скуффет, Эдоардо Гольданига, Пантелис Хацидиакос (Габриэле Цаппа, 46'), Томмазо Ауджелло (Adam Obert, 90'), Якуб Янкто (Paulo Azzi, 78'), Марко Манкозу (Николас Виола, 46'), Гаэтано Ористанио (Андреа Петанья, 64'), Alberto Dossena, Matteo Prati, Antoine Makoumbou, Zito Luvumbo Дженоа: Аарон Мартин (Ридгесиано Хапс, 66'), Стефано Сабелли, Хоан Васкес, Раду Дрэгушин, Кони де Винтер, Руслан Малиновский (Калеб Экубан, 84'), Кевин Стротман (Мортен Торсби, 59'), Милан Бадель (Георге Пушкаш, 59'), Мортен Френнруп, Альберт Гудмундссон, Josep Martínez Предупреждения: Руслан Малиновский (28'), Эдоардо Гольданига (71'), Альберт Гудмундссон (71'), Андреа Петанья (90 + 1'), Николас Виола (90 + 3'), Симоне Скуффет (90 + 7')

    После этой победы «Кальяри» покинул зону вылета и поднялся на 17-е место с 9 очками. «Дженоа» имеет на два очка больше и идет пока на 15-й строчке в Серии А.

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