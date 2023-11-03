ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даррен Тилл5 самых странных увольнений в истории UFC
  • 12:51
    • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Оздоев: ПАОК боролся бы за первое место в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ПАОК РПЛ Футбол России Лига конференций
    Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о выступлении команды в текущем сезоне.

    Магомед Оздоев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Оздоев

    ПАОК выиграл семь из девяти матчей в Лиге конференций с учетом квалификации.

    «Совсем не удивлен. У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место.

    Первая четверка в Греции — очень сильные команды. Поэтому я не удивлен нашими успехами в Европе. Дай бог, чтобы дошли до финала! Очень хочется.

    Последние два матча — с "Айнтрахтом" и "Абердином" — триллеры. Как говорится, всё возвращается. Мы от ОФИ на 95-й пропустили и незаслуженно проиграли матч, который должны были выиграть. В итоге нам вернулось сейчас.

  • Оздоев: «Краснодар» потеряет первое место еще до зимы
  • Читайте по теме

    • С "Айнтрахтом" тоже не заслуживали поражения и даже ничьей. У нас было очень много моментов. Гол отменили из-за сантиметрового или даже миллиметрового офсайда.

    Сейчас самое главное — закончить групповой этап на первом месте, чтобы сразу выйти в 1/8 финала», — приводит слова российского футболиста «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Монпелье» забьют друг другу
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Рублев снова проиграет Де Минору?
  • Де Минор — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Киевское «Динамо» не уступит «горнякам»
  • «Динамо» К — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Де Минор — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры