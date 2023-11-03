Оздоев: ПАОК боролся бы за первое место в РПЛ

Полузащитник греческого ПАОКавысказался о выступлении команды в текущем сезоне.

ПАОК выиграл семь из девяти матчей в Лиге конференций с учетом квалификации.

«Совсем не удивлен. У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место.

Первая четверка в Греции — очень сильные команды. Поэтому я не удивлен нашими успехами в Европе. Дай бог, чтобы дошли до финала! Очень хочется.

Последние два матча — с "Айнтрахтом" и "Абердином" — триллеры. Как говорится, всё возвращается. Мы от ОФИ на 95-й пропустили и незаслуженно проиграли матч, который должны были выиграть. В итоге нам вернулось сейчас.

С "Айнтрахтом" тоже не заслуживали поражения и даже ничьей. У нас было очень много моментов. Гол отменили из-за сантиметрового или даже миллиметрового офсайда.

Сейчас самое главное — закончить групповой этап на первом месте, чтобы сразу выйти в 1/8 финала», — приводит слова российского футболиста «Чемпионат».