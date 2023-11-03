Оздоев: «Краснодар» потеряет первое место еще до зимы

Полузащитник ПАОКвысказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 13-ти туров, опережая «Зенит» на два очка.

«У "Краснодара" и в прошлом году был отличный коллектив. С прошлого сезона у них почти не было изменений. Никто не ушел, а усиление было.

Мне кажется, что "Краснодар" не удержится на первом месте. Еще до зимы "Зенит" выйдет на первое место и уйдет в отрыв.

Календарь и таблица РПЛ

"Краснодар" ждут два тяжелых матча — с "Крыльями" и выезд в Санкт-Петербург. Думаю, они потеряют первое место», — приводит слова Оздоева «Чемпионат».