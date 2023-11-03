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    Мактоминей: Мы должны сплотиться, чтобы добиться желаемого результата

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей высказался о возможной отставке главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    «Я чувствую, что нам в раздевалке нужно сохранять спокойствие и сохранять ясную голову, и мы не можем слишком эмоционально относиться ко всему, что нас окружает. Мы должны всё это заблокировать.

    Забудьте обо всех тех людях, которым на нас наплевать, которые пишут глупости в СМИ и пытаются рассорить нас. В данный момент это для нас неважно. Сейчас мы должны объединиться и сражаться.

    Очевидно, что болельщики услышат общий ответ: "Мы должны держаться вместе", но это правда. Все хотят, чтобы этот футбольный клуб преуспел, и мы должны сплотиться и постараться быть как можно лучше друг с другом, в раздевалке, чтобы добиться желаемых результатов.

    Я чувствую, что у нас в раздевалке более чем достаточно талантов, чтобы сделать это, и всякий раз, когда вы смотрите на играющих футболистов, очевидно, что что-то не так. Это дело тренера и игроков, чтобы это исправить. и я на 100 процентов уверен, что мы это сделаем», — приводит слова Мактоминея пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что после 10-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. Мактоминей провел 7 матчей в рамках Премьер-лиги и забил 3 гола.

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