Рахимов: Мы проиграли в трех компонентах

Главный тренервысказался относительно матча Кубка России против(0:3).

«Переломный момент? Я бы не стал говорить, что им был первый гол… Я бы сказал так: мы проиграли в трех компонентах — плохо вели борьбу, плохо переключались после потери мяча и допускали большое количество простого брака. В первом тайме все они начали складываться после первого пропущенного мяча.

Вот эти моменты сказались на игре. Во втором тайме более структурной стала игра, но счет предопределил ситуацию на поле. Сегодня мы не заслужили победу, нельзя было так играть по первому тайму», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл группу В с 13 очками. «Рубин» вылетел из Кубка России, замкнув квартет.