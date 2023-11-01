Абаскаль: Мы контролировали матч, но так сложилось

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3) в 6-м туре группового турнира Кубка России.

«Никому не нравится проигрывать — особенно в таком ключе. Иногда заслуженная победа тебе не достаётся. Мы достаточно сделали для того, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов — это позитивный момент для конкуренции. Мяч сегодня не шёл в ворота, а в удачу я не верю, поэтому мы будем работать дальше, чтобы в таких ситуациях весы склонять на нашу сторону. Мы контролировали матч, но так сложилось.

Я хотел бы поблагодарить помощника арбитра, который очень профессионально и вежливо объяснил мне эпизод с офсайдом Хлусевича. Такое бывает нечасто.

Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место.