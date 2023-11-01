ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жаилтон АлмейдаАлмейда встретится с Льюисом, Бонфим подерется с Далби. Анонс карда UFC Brazil
  • 22:52
    • «Спартак» проиграл «Краснодару» в Кубке России
  • 21:56
    • «Боруссия» Дортмунд с минимальным счетом победила «Хоффенхайм»
  • 20:26
    • «Локомотив» разгромил «Рубин», забив все голы в первом тайме
  • 20:12
    • Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в Париже
    Все новости спорта

    Абаскаль: Мы контролировали матч, но так сложилось

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Спартак
    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в 6-м туре группового турнира Кубка России.

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Никому не нравится проигрывать — особенно в таком ключе. Иногда заслуженная победа тебе не достаётся. Мы достаточно сделали для того, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов — это позитивный момент для конкуренции. Мяч сегодня не шёл в ворота, а в удачу я не верю, поэтому мы будем работать дальше, чтобы в таких ситуациях весы склонять на нашу сторону. Мы контролировали матч, но так сложилось.

    Я хотел бы поблагодарить помощника арбитра, который очень профессионально и вежливо объяснил мне эпизод с офсайдом Хлусевича. Такое бывает нечасто.

    Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

    «Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Даст ли «Арсенал» прервать свое падение «Вест Хэму»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «МЮ» исправится за разгром в дерби?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Создаст ли «Борнмут» проблемы «Ливерпулю»?
  • «Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.39
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челси — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры