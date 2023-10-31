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    «Зенит» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России

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    Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов».

    Александр Коваленко
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    Александр Коваленко

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Сутормин, Ренан, Чистяков, Алип, Круговой, Ерохин, Мостовой, Ду Кейрос, Коваленко.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Солдатенков, Барач, Гапонов, Горшков, Иванисеня, Хубулов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

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    • Матч между этими командами состоится 31-го октября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом матча тут.

    После 5-и туров «Зенит» занимает 1-е место в группе С с 11-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на последней 4-й позиции (3).

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